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Susmayacağım

2 evladını toprağa veren , dün ile TatlıS ert programına katıldı. Acılı anne, “İnsanın kalbi r mı? Benim ağrıyor. Ama susmayacağım. Sesimin duyulacağı her yere gideceğim” diye ağladı...

Susmayacağım
Tarihler, 3 Ocak'ı gösterdiğinde İstanbul bir vahşete tanıklık etti. Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'yı pompalı tüfekle katletti. Ardından intihar etti. İki günahsız yavru, Perşembe günü toprağa verildi. Anne Dilek Yardım, yaşadığı acıyı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de dile getirdi. Kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen anne, "Sesimin duyulduğu her yere gitmek istiyorum. Bitirmeyeceğim, susmayacağım. 6 yıl boyunca şiddet gördüm. Her yere gittim. Kimseye sesimi duyuramadım. İnsanın kalbi r mı? Benim ağrıyor" dedi. Ailelerine kızlarını sevmelerini söyleyen Yardım, şöyle devam etti: "Kızlarınızı sevin. Sevgiyi başkalarında aramasınlar. Şiddet görünce babamın evine dönmek istedim. Bir genç kızın ailesine geri dönmesi çok zor. Herkes ayıplıyor. Dul deniyor. Boşanmak ayıp mı? Dayak mı yesin? Herkese kızgınım. Bunun önüne geçilebilirdi. Benim evlatlarım yaşıyor olabilirdi..."
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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