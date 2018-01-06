2 evladını toprağa veren Dilek Yardım, dün Müge Anlı ile TatlıS ert programına katıldı. Acılı anne, “İnsanın kalbi ağrır mı? Benim ağrıyor. Ama susmayacağım. Sesimin duyulacağı her yere gideceğim” diye ağladı...
Tarihler, 3 Ocak'ı gösterdiğinde İstanbul bir vahşete tanıklık etti. Maltepe'decinnet getiren AliYardım, kızları 4 yaşındakiElif Mina ile 2 yaşındaki MirayHira'yı pompalı tüfekle katletti. Ardından intihar etti. İki günahsız yavru, Perşembe günü toprağa verildi. Anne Dilek Yardım,yaşadığı acıyı Müge Anlıile Tatlı Sert'de dile getirdi. Kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen anne, "Sesiminduyulduğu her yere gitmekistiyorum. Bitirmeyeceğim,susmayacağım. 6 yıl boyunca şiddet gördüm. Her yere gittim. Kimseye sesimi duyuramadım. İnsanın kalbi ağrır mı? Benim ağrıyor" dedi. Ailelerine kızlarını sevmelerini söyleyen Yardım, şöyle devam etti: "Kızlarınızı sevin. Sevgiyi başkalarında aramasınlar. Şiddet görünce babamın evine dönmek istedim. Bir genç kızın ailesine geri dönmesi çok zor. Herkes ayıplıyor. Dul deniyor. Boşanmak ayıp mı? Dayak mı yesin? Herkese kızgınım. Bunun önüne geçilebilirdi. Benim evlatlarım yaşıyor olabilirdi..."
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