 ;
Yol Durumu
  1. Saklanmadan, korkmadan cumhurbaşkanının yanında olmak
  2. Hayat çalımı

Nuriş’in oğlu yakalandı

Nuriş’in oğlu yakalandı
İstanbul polisi, Fatih'te Karagümrük Çetesi olarak tanınan ve 9 farklı suçtan aranan 36 yaşındaki 'i kıskıvrak yakaladı. Operasyonuna hız veren ekipler, çalışmalarını sıklaştırdı. 'Nuriş' lakaplı Erdin'in oğlu Nurettin Ergin de geçtiğimiz akşam düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nurettin Ergin, tutuklandı.

■ Emir SOMER
Etiketler: ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar