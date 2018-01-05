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Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

Türk sinemasının sevilen ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının cenazesinin pazar yahut pazartesi defnedileceğini açıkladı.

Özkulun kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

Uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele eden sinemanın usta ismi Münir Özkul, 93 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

PAZAR, EN GEÇ PAZARTESİ DEFNEDİLECEK
Özkul'un kızı Güner Özkul, cenazenin pazar ya da en geç pazartesi günü Teşvikiye Camii'nden defnedileceğini söyledi.

"ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE GELDİK"
Öte yandan, başta sosyal medyada olmak üzere defalarca asılsız haberlerle babasının öldüğü iddialarını hatırlatan Güner Özkul, "Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de yanımızda." açıklamasında bulundu.
  • 05 Ocak 2018, Cuma 13:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

sanatçı var sanatçı var.ama ne bir münir özku ne bir kemal sunal nede bir barış mançonun yeri asla doldurulamaz.allah rahmet eyleye.

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cevapla 05.01.2018 19:09
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