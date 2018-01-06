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  • İşte kare kare Türk sinemasının efsanesi: Münir Özkul 1
    İşte kare kare Türk sinemasının efsanesi: Münir Özkul

    Sinemanın usta ismi Münir Özkul 93 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.