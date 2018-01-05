Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert sözler

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkılında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte açıklamaların satır başları:

(ABD'deki kumpas davası) Oyun gibi bu davayı tüm dünya izledi. Bizim için bir kıymeti yoktur. Türkiye kendisine yapılanın karşılığını verecektir.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında neler söyleyeceksiniz?

Bu bir hukuki süreçtir. Kamu gücünü kullananlar kamu menfatini korumak zorunda. Bunun hukuk içinde karşılığını alması gayet normaldir. Seçimden seçime geçen süre içerisinde sadece hizmetle sorumlusunuz.

KABİNE REVİZYONU

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili Fransa ziyareti öncesi yaptığı açıklamayı sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün üzerine söz mü söyleyeyim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim" şeklinde yanıt verdi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK TARTIŞMASI

(Erken yaşta evlilik tartışması) Bugün biz de cumayı eda ettik. Hutbede hocamız güzel bir şekilde açıkladı. Ergenliğe erme ayrı iştir, evlenme yaşı kanunlarda bellidir. 18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlenmeler yasa dışıdır. Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası ya da eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanan bir durumdur. Küçük yaşta evlilikler yasaktır, kabul edilemez.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI: AYRI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELER YAPMASINI TASVİP ETMEYİZ

(Abdullah Gül açıklaması) Kim ne karar verecek, hangi yolda gidecek. Bu o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında tahmin yürütme konumunda değiliz. 2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Abdullah Bey partide beraber yola çıktığımz bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz.