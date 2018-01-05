Engin Ardıç'ın "Kusura bakmayın ama hiç şansınız yok!" başlıklı bugünkü yazısı:



Aradıkları "Törkiş Macron'u" buldular: Abdullah Gül. Gerçi aralarında "Koç ailesinden birini" öne sürmek isteyen de vardı ama gülünç olduğuyla kaldı.

Sonra Gül'ün yaptığı çıkışlar onları yeniden umutlandırdı.

Gül'ün Erdoğan'a "husumeti" yıllardır biliniyordu ("küskünlük" falan değil düpedüz husumet.)

Acaba Gül'ü daha da kışkırtıp cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı adaylığını koymasını sağlayabilirler miydi?

Baksanıza, onca atıp tutmasına rağmen gerçekte hiçbir umudu olmayan "Meral Abla" bile "Gül aday olursa kendisinin çekilebileceğini" söylemişti (yanlış yaptığını görüp hemen ertesi gün ağız değiştirdi, geri bastı, "siyasi kıvırtmada" maşallah Kılıçdaroğlu'yla yarışır oldu.)

Gül'e akıl verenler de çıktı: "Vatandaştan 100 bin imza toplayamazsın, en iyisi adaylığınıSaadet Partisi'nden koy!"

Öyle ya, ne AKP aday gösterirdi onu, ne CHP, ne HDP... Bu, akla aykırıydı.

Diğer küçük partiler de bu yarışta "sayılmazlardı" bile...

Peki, 100 bin imza bile toplayamayacak olan Gül, nereden "yüzde 50 artı 1" alacaktı da seçim kazanacaktı?

Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 0.68... Yüzde 1 bile değil...

Muhalif basın, sırf Erdoğan'a uyuzluk olsun diye bu partiye büyük önem veriyor ama havagazıdır.

Gül yüzde 0.68'i yüzde 51'e yükseltirse mucize olur, uzaylılar da artık dünyaya inmeye karar verirler herhalde. En azından Robot 216 artık Arif'i görmeye gelebilir.

Ne umuluyor? AKP içindeki küskünler oy verecekler (öyle birileri mi varmış), Meralciler de (toplam kaç kişi bunlar), eh, CHP'den de "bir miktar" oy koparsa...

CHP'den Gül'e zırnık oy çıkmaz. HDP'den hiç mi hiç çıkmaz.

Eee, nasıl iktidara gelecektir Sayın Gül?

Gelse ne için gelecektir? Davutoğlu'nu başbakan yapmak için mi?

Başbakan diye birisi olmayacak ki...

Yani eski anayasayı yeniden referanduma mı sunacak?

Başkanlık sistemine karşı olduğu biliniyordu, bu umutla mı onu Macron yapmaya çalışıyorlar?

***

Bir tek şeye çalışıyorlar: Seçimi ikinci tura bıraktırmaya.İkinci tur olması çok zayıf ihtimaldir.İlk turda da şansları yoktur, ikinci turda da, ama ikinci tura kalabilirse çok mutlu olacaklar.Bununla avunacaklar. Erdoğan seçimi birinci turda değil de ikinci turda kazanırsa, sanki kendileri kazanmış gibi sevinecekler!Bunu "başarı" gibi gösterecekler.Çünkü bu, Bay Kemal'i de Bayan Meral'i de koltuğunda tutmaya yetecek. Bu acıklı güldürü sürüp gidecek.Muhalif basına da bu sefer 2024'e kadar ekmek sağlayacak.Bunun bir tek adı vardır: Zavallılık.