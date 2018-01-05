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Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Başbakan Binali Yıldırım'ın koruma ekibince kullanılmaya başlanan milli piyade tüfeği ailesinin üyesi MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
  • 05 Ocak 2018, Cuma 15:34
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