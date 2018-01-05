Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Paris'te resmi törenle karşılandı.
İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkanı'nın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.
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bu pislik bizdeki seçim sırasında en zor işlerimden biride Tayyip le görüşmek zorunda kalmak demişti. nasıl el pençe divan hazırolda. yüzsüz batı
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