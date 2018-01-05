 ;
Yol Durumu
  1. Piyango vurdu!
  2. Piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nın başkenti 'teki 'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent 'te resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da!

İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkanı'nın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.
Etiketler: , , ,
  • 05 Ocak 2018, Cuma 16:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
NESLİHAN NESLİHAN

bu pislik bizdeki seçim sırasında en zor işlerimden biride Tayyip le görüşmek zorunda kalmak demişti. nasıl el pençe divan hazırolda. yüzsüz batı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.01.2018 16:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar