Yalan ve iftira suçlamalarla Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı, dokuz ay süren sürecin sonunda "suçlu" ilan eden ABD, terörist başı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin dosyasını 2014 yılından bu yana sümen altı ediyor.

Gülen'in iade talebine ilişkin ilk adım, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihli yargı-polis darbe girişimi ile atıldı. FETÖ'nün kumpasını deşifre eden Hükümet, ihanetin Pensilvanya'nın talimatıyla uygulamaya konulduğunu tespit ederek, Gülen'in iade talebi için 2014 yılının başında harekete geçti. Hazırlanan dosya somut delillerle birlikte resmi kanalla ABD'ye gönderildi.

15 TEMMUZ BİLE ETKİLEMEDİ

Türkiye ile ABD arasında, Suçluların İadesi Anlaşması'na dayanılarak 2014 yılında yapılan başvuru, 15 Temmuz 2016 ihanet girişimine kadar geçen iki yıllık süreçte, ortaya çıkan belge ve delillerle bir çok kez yenilendi, ancak hiçbir ilerleme yaşanmadı. ABD tarafından korunup kollanan teröristbaşı Gülen, Türkiye'nin girişimlerinin sonuçsuz kalmasından güç alarak daha da ileriye gitti. Seçilmiş hükümeti devirme planları yapan Gülen, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hain kadrolarını 15 Temmuz 2016 tarihinde harekete geçirdi. Göğüslerini tanklara siper eden ve 251 şehit veren Millet, meydanlara dökülerek ihanet kalkışmasını bastırdı. Türkiye, hain kalkışmanın ardından Gülen'in iadesi için bir kez daha teyakkuza geçti. Suç üstü delilleri, itiraflar ve somut belgelerle bir çok kez yenilenen "iade" talebi, daha önce olduğu gibi ABD tarafından yine savsaklandı. Erdoğan, Trump ile yaptığı yüz yüze ve telefon görüşmesinde de "FETÖ'nün iadesini" istedi. Ama top 'yargı'ya atıldı.

HAKİM KARARINI 11 NİSAN'DA VERECEK

Jürinin Hakan Atilla'yı "suçlu" bulan kararının ardından yargılama yeni bir aşamaya geldi. 11 Nisan'daki duruşmada Berman'ın cezayla ilgili kararını açıklaması bekleniyor, aynı duruşmada Sarraf'ın durumu da belli olacak. Ardından temyiz süreci başlayacak.

SKANDAL KARAR BU REZALETLERE RAĞMEN ALINDI

En başta Rıza Sarraf üzerinden kurgulanan davanın tüm dayanağı, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı darbe girişiminde kullandığı sahte belgelerden oluşturuldu.

Trump tarafından görevden alınan davanın ilk savcısı Preet Bharara FETÖ'nün para aktardığı senatörün hukuk ofisinde çalışıyordu.

Davanın hakimi Richard Berman'ın FETÖ tarafından İstanbul'da ağırlanıp, onların organize ettiği bir seminerde konuşturulduğu ortaya çıktı. .

Türkiye karşıtı 'neocon' Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) iki üst düzey yöneticisi Mark Dubowitz ve Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer davaya bilirkişi olarak ekledi.

Jürili duruşmaya günler kala 'Sanık' bölümünden Rıza Sarraf'ın adını çıkarıldı. Davanın tek sanığı Hakan Atilla yapıldı. Sarraf ise tanık oldu.

Atilla'nın avukatlarının mahkemeye sunduğu mektupta Sarraf'ın ceza almamak için yalan söyleyeceğini anlattığı ortaya çıktı.

ABD'deki davanın görülmesine başlamadan önce jüri üyelerine dağıtılan isim listesine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bile adı girdi.

17/25 Aralık darbe girişiminin fezlekesini tek başına hazırlayan FETÖ'cü komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz davada tanıklık yaptı. Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'ye getirdiğini itiraf etti.