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İnsanlığın geleceği 'da

İnsanlığın geleceği Toryumda

Aralık ayında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği 7. AB İnsan Hakları Film Günleri'nde Myriam Tonelotto'nun "Toryum: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı" belgeseli de gösterildi. belgeselde etraflıca açıklandı. Filmin adı toryum gerçeğini çok güzel özetledi: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı. Çünkü baktığınızda nükleer enerjinin ilk aşamalarında uranyum gibi toryum ile çalışabilecek nükleer reaktörler de gündeme geliyor.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 07:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

fetö Isparta uçağını bunun için düşürmedimi mühendisleri yok etti

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evet1
hayır0
cevapla 05.01.2018 11:12
ayhnkrblt ayhnkrblt

Bu haberler neden yayımlanır anlamıyorum. Bu kadar değerli bir madenin koordinatlarını da verseydiniz. Bunlar devlet sırrı gibi saklanması gereken bilgiler olduğu halde neden ifşa edilir anlaşılır gibi değil. Bu tür haberler okunmadan ve yayılmadan kaldırılmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2018 09:38
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