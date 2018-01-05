Aralık ayında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği 7. AB İnsan Hakları Film Günleri'nde Myriam Tonelotto'nun "Toryum: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı" belgeseli de gösterildi. Toryum belgeselde etraflıca açıklandı. Filmin adı toryum gerçeğini çok güzel özetledi: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı. Çünkü baktığınızda nükleer enerjinin ilk aşamalarında uranyum gibi toryum ile çalışabilecek nükleer reaktörler de gündeme geliyor.