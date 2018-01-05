Aralık ayında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği 7. AB İnsan Hakları Film Günleri'nde Myriam Tonelotto'nun "Toryum: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı" belgeseli de gösterildi. Toryum belgeselde etraflıca açıklandı. Filmin adı toryum gerçeğini çok güzel özetledi: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı. Çünkü baktığınızda nükleer enerjinin ilk aşamalarında uranyum gibi toryum ile çalışabilecek nükleer reaktörler de gündeme geliyor.
İnsanlığın geleceği Toryum'da
Etiketler: toryum
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fetö Isparta uçağını bunun için düşürmedimi mühendisleri yok etti
Bu haberler neden yayımlanır anlamıyorum. Bu kadar değerli bir madenin koordinatlarını da verseydiniz. Bunlar devlet sırrı gibi saklanması gereken bilgiler olduğu halde neden ifşa edilir anlaşılır gibi değil. Bu tür haberler okunmadan ve yayılmadan kaldırılmalı.
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