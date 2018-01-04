Yasak aşk cinayeti!

İstanbul Üsküdar'da dün akşam M.A, Aziz Mahmut Efendi Sokak'taki bir binanın 4. katındakievine girdiğinde karısıB.A'yı başka bir erkekleyakaladı. Çılgına dönen adam, bıçağını çıkardı. Karısı ve yanındakiMehmet Çütçü'yü bıçakladı. İkili, çeşitli yerlerinden yaralandı. B.A ve Çütçü, evden çıktı. Kadın kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü,hastaneye kaldırıldı.Ancak yapılan tümmüdahalelere rağmenkurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, katili yakalayarak gözaltına aldı.
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