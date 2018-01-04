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Yasak aşk cinayeti!

Üsküdar’da koca, eşini başka bir adamla yakaladı. Karısını yaraladı. Yanındaki sevgilisini ise katletti

Yasak aşk cinayeti!
İstanbul Üsküdar'da dün akşam M.A, Aziz Mahmut Efendi Sokak'taki bir binanın 4. katındaki evine girdiğinde karısı B.A'yı başka bir erkekle yakaladı. Çılgına dönen adam, bıçağını çıkardı. Karısı ve yanındaki Mehmet Çütçü'yü bıçakladı. İkili, çeşitli yerlerinden yaralandı. B.A ve Çütçü, evden çıktı. Kadın kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, katili yakalayarak gözaltına aldı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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