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4 kişiye 186’şar bin TL

4 kişiye 186’şar bin TL
5+1 BİLEN 4 kişi 186 bin 919'ar lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 984'er lira, 4+1 bilenler 372'şer lira, 4 bilenler 31'er lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 3'er lira, 2+1 bilenler 6'şar lira, 1+1 bilenler ise 3'er lira alacak.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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