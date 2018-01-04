 ;
Yol Durumu
  1. Hoşçakal papatya kokulu kızım
  2. Solun “Kutsal” şiddeti

Piyango mağduru

Yılbaşı ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerden birisinin ’daki bir ilaç firmasında kuryelik yapan olduğu iddia edildi. TAKVİM ’e konuşan genç, “O kişi ben değilim” dedi

Piyango mağduru
61 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi, çeyrek bilete isabet etti. idaresi dün kazanan 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığını kamuoyuna bildirdi. Bu sırada talihlilerden birinin 'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan ve bir ilaç firmasında motosikletli kurye olarak çalışan Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Kent merkezindeki Lokman Ecza Deposu'nda 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan gencin, 1800 lira maaş aldığı belirtildi. Ayrıca 1 Ocak'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gitmediği söylendi. Fakat o genç adam hakkında çıkan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

'BİLET BİLE ALMADIM'
Aranan talihlinin kendisi olmadığını belirten Tokmak, "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum" dedi. Haberi kimin çıkardığını bilmediğini de söyleyen Tokmak, "Durumu patronum haber verdi. Yalan haberi yapanlara dava açacağım. Çıkan haberler yüzünden ailem ve ben risk altındayız. Param yoktu, bilet bile alamadım" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar