Piyango mağduru

Yılbaşı ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerden birisinin Antalya’daki bir ilaç firmasında kuryelik yapan Murat Tokmak olduğu iddia edildi. TAKVİM ’e konuşan genç, “O kişi ben değilim” dedi
61 milyonliralıkyılbaşıikramiyesi, çeyrekbilete isabet etti.Milli Piyangoidaresi dünkazanan 4 talihlinin deikramiyelerini aldığını kamuoyunabildirdi. Bu sırada talihlilerdenbirinin Antalya'nın Muratpaşaİlçesi'nde yaşayan ve bir ilaçfirmasında motosikletli kurye olarakçalışan Murat Tokmak olduğuiddia edildi. Kent merkezindekiLokman Ecza Deposu'nda 6 aydırmotosikletle eczanelere ilaç dağıtımıyapan gencin, 1800 lira maaşaldığı belirtildi. Ayrıca 1 Ocak'taiş yerinde nöbetçi olduğu, ancako gün ve sonrasında işe gitmediğisöylendi. Fakat o genç adamhakkında çıkan iddiaların doğruolmadığını ifade etti.
'BİLET BİLE ALMADIM'
Aranan talihlinin kendisiolmadığını belirten Tokmak,"Hayatıma kaldığım yerdendevam ediyorum. Motor kuryeolarak çalışıyorum" dedi. Haberikimin çıkardığını bilmediğini desöyleyen Tokmak, "Durumupatronum haber verdi. Yalanhaberi yapanlara dava açacağım.Çıkan haberler yüzünden ailemve ben risk altındayız.Param yoktu, bilet bilealamadım" diye konuştu.
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