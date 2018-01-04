Tüyler ürperten olay yılbaşı gecesi meydana geldi. Mersin'de oturan 17 yaşındaki Ayten Keklik, erkek arkadaşı Furkan Kaya'yı (19) görmek için Burdur'a gitti. Ancak ikili kavga etti. Cinnet getiren Kaya, genç kızı bıçakla katletti. Sonra da kendi bileklerini kesip intihar etmeyi denedi. Hayatının baharında erkek cinayetine kurban giden Ayten Keklik ise dün Mersin'in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Erdinç ve anne Huriye Keklik güçlükle ayakta durabildi. Kızını yokluk içinde büyütüp okuttuğunu belirten anne Huriye Keklik, "Saçının teline zarar gelmesin diye uğraştım. Hoşçakal papatya kokulu kızım" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan, Mersin Havva Sultan Kız Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Ayten Keklik'in öğrenim gördüğü okulda da dün yas vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise Keklik Ailesi'ni aradı. Kızları Ayten'in isminin Mersin'de bir okula verileceğini açıkladı.



