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Eğitime umut oldu

Eğitime umut oldu
İzmir Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can Yıldız, kuzeni Umut'a otizm teşhisi konulduktan sonra ilginç bir buluşa imza attı. Umut'un, yaşadığı iletişim problemini aşması ve yeni kelimeler öğrenmesi için kullandığı eğitim kartlarını kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getirdi. Bu ürüne de Tolkido adını verdi. Oyuncağa, çocuğun anne ve babası, sevdiklerinin sesi yüklendi. Hatta eğitim amaçlı olarak öğretmenlerin konuşmaları eklendi. Otizmli çocuklar, bu oyuncakla oynarken kelimeleri öğrendi. Bu buluş, birçok ödüle layık görüldü.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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