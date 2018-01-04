Eğitime umut oldu

İzmir Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can Yıldız, kuzeni Umut'a otizm teşhisi konulduktan sonra ilginç bir buluşa imza attı. Umut'un, yaşadığı iletişim problemini aşması ve yeni kelimeler öğrenmesi için kullandığı eğitim kartlarını kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getirdi. Bu ürüne de Tolkido adını verdi. Oyuncağa, çocuğun anne ve babası, sevdiklerinin sesi yüklendi. Hatta eğitim amaçlı olarak öğretmenlerin konuşmaları eklendi. Otizmli çocuklar, bu oyuncakla oynarken kelimeleri öğrendi. Bu buluş, birçok ödüle layık görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.