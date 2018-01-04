İlk kadın bakan Aykut'tan Erdoğan'a tam destek

2 yaşında resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar pek çok sergi açan 9 yaşındaki Sevinç Su Karlıova'nın "Renklerin Dünyası" adlı sergisi, Bodrum'da bir özel okulda açıldı. Serginin açılış törenine eski bakanlardan İmren Aykut'un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve bazı sanatçılar katıldı. Eserleri katılımcıların beğenisini kazanan küçük ressam, davetlilere sergisi hakkında bilgiler de verdi. Sevinç Su Karlıova sergisinde yer alan resimler arasında İmren Aykut'un bir portresi de bulunuyor.



Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eski Bakan İmren Aykut, FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek verdiğini söyleyerek, "Emin olun bütün alt kademelerde hala FETÖ kaynıyor. Bunların hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan mutlaka ayıklanması lazım" dedi.





Aykut, şöyle devam etti: "Aslında çok huzur, güven veren bir ortam yaşamıyoruz. Bir hayli endişe veren olayların yaşandığını görüyoruz. Gerek dış gelişmelerde, gerekse içeride. Son çıkan KHK'nın neden olduğu bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun giderilmesini temenni ediyorum. Çünkü ucunun nerelere gideceği belli olmayan bir değişiklik yapıldı. Dünya gündemine gelince biz maalesef orada en sıkıntılı noktadayız. Suriye olayı Türkiye'nin başına açılmış en büyük belalardan birisi. Türkiye bu bataklığa ne yazık ki saplanmış durumda. Nasıl çıkar bilmiyorum. Çıkış için atılan adımlar fena değil. Irak, İran, Rusya beraberliği oldukça umut verici oldu. Fakat bunu çok sağlamlaştırmanın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ABD'nin son yaklaşımları oldukça umut ve güven kırıcı şeyler. Hala Türkiye için terörist grup olarak kabul edilen örgütlere yardım yapmaya, askeri mühimmat göndermeye devam ediyor. Bunun işbirliği, müttefiklik, dostlukla, bağdaşır bir tarafı yok. Onun için biz bu konularda çok huzursuzuz. Yalnız ben değil, toplumun bütün kesimleri huzursuz. Hükümetin bu huzursuzluğu giderici adımlar atması lazım. Toplumu rahatlatması ve güven vermesi lazım. Bu aslında zor değil ama niye sağlam bir adım atmıyorlar bunu anlamakta güçlük çekiyorum."





Sözlerinin devamında FETÖ/PDY konusunda da görüşlerini bildiren İmren Aykut, FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini kaydetti. Aykut, "FETÖ korkunç bir olay. Onu tarif edecek kelime yok. Böyle vahşi bir kuruluş, böyle vahşi bir örgütlenmeye tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela. Bu konuda Cumhurbaşkanının mücadelesini biz şiddetle destekliyoruz. Onun mücadelesi kadar daha aşağılarda bir mücadele yapılmadığını da görüyoruz. Cumhurbaşkanına paralel bir mücadele yapılmıyor. Bunu da kabul edelim ve bu konuda Cumhurbaşkanına destek verelim. Bu FETÖ'nün kökünün kazınması lazım. Esasında bu FETÖ olayı değil düpedüz bir CIA olayı.

Türk toplumu öyle algılıyor ve öyle değerlendiriyor. Çünkü bu kadar profesyonel bir örgütlenmeyi öyle birisinin yapabilmesi akla ve mantığa sığamaz. FETÖ kim? İlkokul diploması şüpheli olan bir adamın uluslararası böyle bir örgütlenmeyi yapması nasıl beklenebilir. Bu konu Türkiye'nin bekası ile ilgili. Emin olun bütün alt kademelerde FETÖ hala kaynıyor. Bunların hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan mutlaka ayıklanması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bile bombalamayı göze almış bir kuruluş bu. Bunun daha ilerisi olabilir mi? Kendi halkını bombalamış, öldürmüş bir vahşi kuruluş bu. Bunların dinle, Müslümanlıkla hiçbir alakaları yok. Onların Müslümanlığını kabul etmiyorum. FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanının en büyük destekçisiyim" ifadelerini kullandı.