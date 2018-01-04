İşin 'öz'ü ihanet!

"YAPRAK Dökümü" romanının benzeri, Amasya'da gerçekleşti. Sinem Zengin Gürle (27), N.G. ile severek evlendi. Çiftin 2 çocuğudünyaya geldi. Ancak aile saadeti uzun sürmedi. 2 çocuk babası N.G., eşinin öz ablası A.Z. ile birlikte olup karısına ihanet etti. Sinem ZenginGürle, eşinden şüphelendi. Bir süre sonra kocasının kendisini öz ablasıyla aldattığını öğrendi. Çift, boşanmaya karar verdi. Boşanmadavasına bakan mahkeme, 2çocuğun geçici velayetini anneyeverdi. N.G., 1.5 yıl önce eşinin öz ablasıyla birlikte velayeti annesine verilen çocuklarından 6 yaşındakiMuhammed Mustafa'yı gezdirme bahanesiyle kaçırıp izini kaybettirdi. Evladını bulmak için kapı kapıdolaşan anne Gürle'nin çabalarısonuç vermedi. Oğlunu 1.5 yıldır göremeyen anne Gürle, çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım istedi. Kendisinden 4 yaş büyük öz ablası A.Z.'nin ihanetiyle şok olduğunu söyleyen Sinem Zengin Gürle, "Benden boşansın, dava bitsin, istiyorsa evlensinler. Bana yaptıkları ihaneti şu an umursayacak durumda bile değilim. O adamdan da, o kadından da hiçbir şey beklemiyorum. Tek derdim çocuğumugetirsinler. Çocuklarımı birbirlerine kavuştursunlar. Çocuğumun sesini duymuyorum. Yüzünü görmüyorum. İrtibata geçemiyorum. Yaşayıp, yaşamadığından bile emin değilim. Resmi olarak her yolu denedim olmadı. Çocuğumu bulmak için polisler bir ekip kursun. Bana yardımcı olsunlar" dedi.
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