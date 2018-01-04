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İşin 'öz'ü ihanet!

Sinem Zengin Gürle, eşinin ve öz ablasının ihanetine uğradı. Bu da yetmezmiş gibi 6 yaşındaki oğlu, babası tarafından kaçırıldı. 1.5 yıldır çocuğunu göremeyen anne ‘Evladımı bulun’ diye ağladı

İşin özü ihanet!
"YAPRAK Dökümü" romanının benzeri, 'da gerçekleşti. Sinem Zengin Gürle (27), N.G. ile severek evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak aile saadeti uzun sürmedi. 2 çocuk babası N.G., eşinin öz ablası A.Z. ile birlikte olup karısına ihanet etti. Sinem Zengin Gürle, eşinden şüphelendi. Bir süre sonra kocasının kendisini öz ablasıyla aldattığını öğrendi. Çift, boşanmaya karar verdi. Boşanma davasına bakan mahkeme, 2 çocuğun geçici velayetini anneye verdi. N.G., 1.5 yıl önce eşinin öz ablasıyla birlikte velayeti annesine verilen çocuklarından 6 yaşındaki Muhammed Mustafa'yı gezdirme bahanesiyle kaçırıp izini kaybettirdi. Evladını bulmak için kapı kapı dolaşan anne Gürle'nin çabaları sonuç vermedi. Oğlunu 1.5 yıldır göremeyen anne Gürle, çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım istedi. Kendisinden 4 yaş büyük öz ablası A.Z.'nin ihanetiyle şok olduğunu söyleyen Sinem Zengin Gürle, "Benden boşansın, dava bitsin, istiyorsa evlensinler. Bana yaptıkları ihaneti şu an umursayacak durumda bile değilim. O adamdan da, o kadından da hiçbir şey beklemiyorum. Tek derdim çocuğumu getirsinler. Çocuklarımı birbirlerine kavuştursunlar. Çocuğumun sesini duymuyorum. Yüzünü görmüyorum. İrtibata geçemiyorum. Yaşayıp, yaşamadığından bile emin değilim. Resmi olarak her yolu denedim olmadı. Çocuğumu bulmak için polisler bir ekip kursun. Bana yardımcı olsunlar" dedi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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