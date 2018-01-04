Hain kardeş

Konya'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar (47), hiç gitmediği İstanbul'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzu alınca şaşırdı. "Başkası benim kimliğimikullanıyor" diyerek soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma başlatan İstanbul polisi, Ali Coşar adına düzenlenen ceza makbuzlarının, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yapan bir kişi için kesildiğini saptadı. Daha önce 'Ali Coşar' kimliğiyle gözaltına alınan Musa Coşar dilencilik yaparken yakalandı. Şüphelinin, Ali Coşar'ın kardeşi olduğu anlaşıldı. Ağabeyini kimliğiyle dilencilik yaparken suçüstü yakalanan Musa Coşar, abisi Ali Coşar ile aralarında husumet olduğunu ve polisten kaçmak için ağabeyinin kimliğini kullandığını anlattı. Musa Coşar hakkında"silahlı yağma" suçundan kesinleşmişhapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
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