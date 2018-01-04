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Hain kardeş

Konyalı Coşar’a hiç gitmediği ’da kesilen ‘dilencilik’ cezasının sırrı ortaya çıktı. Kardeşi, ağabeyine ait sahte kimlikle suçüstü yakalandı

Hain kardeş
Konya'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar (47), hiç gitmediği 'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzu alınca şaşırdı. "Başkası benim kimliğimi kullanıyor" diyerek soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma başlatan İstanbul polisi, adına düzenlenen ceza makbuzlarının, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yapan bir kişi için kesildiğini saptadı. Daha önce 'Ali Coşar' kimliğiyle gözaltına alınan Musa Coşar dilencilik yaparken yakalandı. Şüphelinin, Ali Coşar'ın kardeşi olduğu anlaşıldı. Ağabeyini kimliğiyle dilencilik yaparken suçüstü yakalanan Musa Coşar, abisi Ali Coşar ile aralarında husumet olduğunu ve polisten kaçmak için ağabeyinin kimliğini kullandığını anlattı. Musa Coşar hakkında "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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