Bahşişi kopardı!

İstanbul'dabir düğünsalonunda garsonolarak çalışankişi, 2011'de iş sözleşmesininişverence haksızşekilde feshedildiğiniiddia etti. İstanbul 2. İşMahkemesi'ne gitti. Kıdem,ihbar ve kötü niyet tazminatıile fazla çalışma, bahşişalacağı, asgari geçim indirimi(AGİ), yemek ve yol ücreti,yıllık izin, milli bayram ve geneltatil alacaklarının tahsilini talepetti. Davalılar ise, davacıyı mazeretsizişe gelmemesi sebebiyle kovduklarınısöyledi. Tarafları dinleyenmahkeme, davacı garsonu haklı olduğunakarar verdi. İstanbul 2. İşçi Mahkemesi, davacınınakdin fesih tarihi itibari ile kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, AGİ alacağı,ücret alacağı, hafta tatili ve genel tatiliücreti alacağı, 1 yıllık bahşiş (tip) ücreti alacağınınödenmesi gerektiğine hükmetti.
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