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Bahşişi kopardı!

Bahşişi kopardı!
İstanbul'da bir düğün salonunda garson olarak çalışan kişi, 2011'de iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini iddia etti. 2. İş Mahkemesi'ne gitti. Kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı ile fazla çalışma, bahşiş alacağı, asgari geçim indirimi (AGİ), yemek ve yol ücreti, yıllık izin, milli bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etti. Davalılar ise, davacıyı mazeretsiz işe gelmemesi sebebiyle kovduklarını söyledi. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı garsonu haklı olduğuna karar verdi. İstanbul 2. İşçi Mahkemesi, davacının akdin fesih tarihi itibari ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, AGİ alacağı, ücret alacağı, hafta tatili ve genel tatili ücreti alacağı, 1 yıllık bahşiş (tip) ücreti alacağının ödenmesi gerektiğine hükmetti.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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