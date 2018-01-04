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HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

O HDPli vekile 16 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in "5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Baluken, davanın düşmesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları Baluken'in suça konu olan konuşmalarının TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmalarla aynı olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 12:43
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ALİ OSMAN ALİ OSMAN

2018 İN İLK İYİ HABERİ ÇOK GEÇ KALINMIŞ FAKAT DOĞRU BİR KARAR. HAİNLERE ARAMIZDA YER YOK SINIR DIŞI EDİLMELERİ DAHA DOĞRU OLUR..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 18:00
mehmet mehmet

hak ettiği cezayı almış. darısı diğer hainlerin başına

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.01.2018 16:39
Beykozlu Beykozlu

herkese gider yapıyordu Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması olur bugün okuduğum en güzel haber

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.01.2018 16:35
T&#252;rkM&#252;cahid TürkMücahid

sayın editör, bu zevatın geçmiş de suç olan konuşmalarından derlenmiş bir haber yapar mısınız ?!.Bu Millet, bu zevatın ne olduğunu hatırlasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.01.2018 13:03
ihpus ihpus

Teröristlere bu kadar ceza az değilmi ? umarım seri katil Demirtaş çok fazla ceza alır !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.01.2018 12:58
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