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Bakanlıktan belans ayarı

Bakanlıktan belans ayarı
ANTALYA'DA yaşayan rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu (54), tasarladığı sedyeyle fıtık başlangıcı olan müşterilerine kendince tedavi uyguladı. Bu yöntem görenleri şaşkına uğrattı. ise akıl dışı olayı sonlandırmak için dün düğmeye bastı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Tetekoğlu hakkında tutanak yazdı. İnversiyon aleti olarak adlandırdığı sedyeyi devre dışı bırakan Tetikoğlu, "Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıpa gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok" diye konuştu.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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