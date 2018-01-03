Yine istiklal yine facia!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yine gökten düşen cisim, bir turisti hastanelik etti. 150 numaradaki 8 katlı binanın çatısında inşaat faaliyetleri yürüten işçiler, gerekli önlemi almadı. Düşürdükleri tahta parçasıİsrail vatandaşı R.A'yı başından yaraladı. Bir anda yere yığılan genç kadın, hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Benzer olayların daha önce de yaşandığı Beyoğlu'nda görgü tanıklarından Cengiz Sert, "Tahtanın üstü sıvalıydı" dedi. Aynı yerde 2009'da da Ece Turhan'ın başına 250 kiloluk bir cam parçası düşmüştü. Genç kız 102 gün hayat mücadelesi verip kurtulduktan sonra 2.2 milyon lira tazminat kazanmıştı.
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