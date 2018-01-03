Rot 'bel'ans!

Antalya'da yaşayan rot balans ustası, fıtık olan hastalar için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı. 54 yaşındaki İbrahimTetik'in, 15 yıl öncebelinde ağrı başladı. Doktora gitiiğinde bel fıtığına yakalandığı L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığı saptandı. 1-2 yıl sonra ağrıları artınca soluğu inversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olan şahıslarda aldı. Buradaki tedavilerde yaşadığı ağrılar azaldı. İnversiyon aletinden çok etkilenip, aynısını kendi dükkanında yaptı. Aleti kendi üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar alınca, sanayi çevresinde bel ve sırt ağrısı yaşayan esnaf ve müşterilere de yardım etmeye başladı.
BÖYLE KALKTI
5'İNCİDE İYİLEŞTİM
Önce arabaların rot ayarlarını yaptı, ardından, hastaları inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırdı. 15 dakikalık bir işlemin ardından, iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşlar çıkışta yürümeye hatta koşup zıplamaya başladı! Alternatif tıbbınsınırlarını zorlayanTetik, aleti internetteninceleyip yaptığınıanlattı. "Bu alette 5'inci sallanmada rahatladım. Aleti kendim için yaptım ama esnaf ile kamyoncu, otobüsçü arkadaşlara da yardımcı oluyorum. 6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Yüzde yüz çözüm değil tabi. Fıtığı çok ilerlemiş olan hastaları doktorlara yönlendiriyoruz. Ayağından baş aşağı bağlıyoruz. Omuriliğin arasına sıkışmış olan sinirlerin açılmasını sağlıyoruz" dedi.
İbrahim Tetik, internetten yardım alıp ürettiği aleti önce kendisinde denedi. Olumlu sonuç alınca arkadaşlarına tavsiye etti.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Bel fıtığı ağrısı yaşadığı için Tetik'e tedavi olmaya gelen inşaat çalışanı 53 yaşındaki Orhan Karaalp, işlemden oldukça memnun olduğunu söyledi. "Tavsiye üzerine geldim. Şu anda belimde hiçbir ağrı yok. Allah razı olsun kardeşimizden" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.