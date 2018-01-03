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polisleri bıçakladı

Psikolojik sorunları olan , eline aldığı bıçakla polikliniğin önüne çıktı. Çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar polis çağırdı. Çılgına dönen hekim, kendisine müdahale eden 2 polisi bıçakladı

Doktor polisleri bıçakladı
Dehşet veren olay, önceki gece Zonguldak Kilimli'de meydana geldi. Semt polikliniği önünde elinde bıçakla dolaşan bir kişi çevreyi rahatsız etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine memurlar, aile sağlığı merkezinde olduğu öğrenilen Y.A.'yı (32) gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. ise sol gözünden yaralandı. Olay yerinden kaçan Y.A'yı yakalamak isteyen polis memuru Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı. İşler karışınca bölgeye çok sayıda polis ekibi yollandı. Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkisinde kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Polis memurları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.


Doktor Y.A. 3 polisin yaralanmasına neden oldu.


Şaban YILMAZ
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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