Doktor polisleri bıçakladı

Psikolojik sorunları olan doktor, eline aldığı bıçakla polikliniğin önüne çıktı. Çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar polis çağırdı. Çılgına dönen hekim, kendisine müdahale eden 2 polisi bıçakladı
Dehşet veren olay, önceki gece ZonguldakKilimli'de meydana geldi. Semtpolikliniği önünde elinde bıçakla dolaşanbir kişi çevreyi rahatsız etti. Bunun üzerinevatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine memurlar, aile sağlığı merkezindedoktor olduğu öğrenilen Y.A.'yı(32) gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıyauğradı. Komiser Orkun D. alnından,polis memuru Uğur G. ise sol gözündenyaralandı. Olay yerinden kaçan Y.A'yıyakalamak isteyen polis memuru YusufB. de düşerek dizinden yaralandı. İşlerkarışınca bölgeye çok sayıda polis ekibi yollandı.Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkisindekısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.Gözaltına alınan şüphelinin bir süredirpsikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Polismemurları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndetedavi edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.