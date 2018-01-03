Dikkat! Meteorolojiden o illere kritik uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba); Muğla il merkezi ve batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muğla'nın doğu ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), gece saatlerinden itibaren Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11