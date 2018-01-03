İçişleri Bakanlığı, belediyelere yönelik sürdürdüğü araştırmalar sonucunda CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluğun ardından, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde de büyük vurgun tespit etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ATAŞEHİR'DEN SONRA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İşadamı Canfer Deliismail, Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal'dan sonra Murat Hazinedar'ın yaptığı olumsuz işlerin takipçisi oldu. Deliismail, Hazinedar'ın yaptığı usulsüz ihaleler ve yasadışı uygulamaları savcılığa bildirdi. Deliismail'in iddiaları günlerce basında geniş yer bulunca CHP harekete geçerek İlhan Cihaner'in başında olduğu üç kişilik bir ekip oluşturdu.

Cihaner o iddiaları dosya haline getirip Hazinedar'ın atılması için bir rapor hazırladı. Kılıçdaroğlu, raporu dikkate almadı üstüne bir de Hazinedar'ın görevde kalmasını sağladı. Deliismail'in tüm delilleriyle hazırladığı dosya şimdi İçişleri Bakanlığı'nın elinde. Bakanlık geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'ne Hazinedar'la ilgili yazı gönderdi. İşte Hazinedar'ın marifetleri:

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FETÖ dershanesinin yanındaki arsaya usulsüz mühürleme

FEM Dershanesi'nin yanında olan ve mülkü Levent Camii Afet Yola Vakfı'na ait olan inşaat yasalara ve hukuka aykırı şekilde mühürlendi. Vakıf Başkanı Sevim Tamçelik'e bu yerin FEM'e satılması için tehdit edilmiştir. Tamçelik'ten inşaatın devamı için 400 bin lira rüşvet istenildi.

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İhaleye katılımı engelledi

51 milyon 921 liralık araç ihalesine katılımın fazlalığının önüne geçmek için şartnameye gerçekleşmesi imkansız olacak maddeler eklendi. İhaleye katılacak firmalardan ortak liste halinde A1, K1, L1 ve D2 belgesi istendi. Bu maddeler şartnameye yazılarak ihaleye katılımın önüne geçildi. Ayrıca ihaleye katılacak firmalardan 2 bin metrekareden az olmamak üzere gayrimenkullerinin olması şartı konması da katılımın fazlalığının önüne geçti. Sonunda ihaleyi belediyenin şirketi BELTUR kazandı. BELTUR işe başladıktan 45 gün sonra Hazinedar'ın oluruyla 2 milyon 978 bin lira iş artışı izni verilerek ihaleye fesat karıştırıldı.

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Ranttan sorumlu kayınbirader

Göreve geldikten sonra kız kardeşini Özel Kalem Müdürü yapan Hazinedar, kayınbiraderi Yüksel Özgür Yavuz'u da yardımcılığına getirdi. Yavuz, araç kiralama kendi talebine kendisi 'olur' vererek imza attı. Yavuz, talebin gereğinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı yazarak tek kişi temlik talep etti ve oluru da gereğini de kendi yaptı. Dosyada ayrıca Yavuz'un belediyede olmayan bir birime yazı yazdığına da yer verildi.

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Hazinedar'ın şoförünün önlenemeyen yükselişi

Hazinedar'ın Fatsa'da şoförlüğünü yapan Ali Bağdatlı'nın servetindeki önlenemez yükselişi de dosyada anlatıldı. Bağdatlı'nın meclis üyesi olduktan sonra 150 bin TL sermayeyle kurduğu şirketin adresinin bulunduğu yer, Türkiye'nin en ünlü gece kulübü Sortie'ye ait. İçerisinde 10'un üzerinde işletme olan eğlence mekânının değeri yaklaşık 10 milyon dolar. Şirketin ortağı ise Sortie'nin mevcut işletmecisi Varol Kaynar. Bağdatlı ve Kaynar, şirket kuruluşunda müştereken yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyor. Bağdatlı'nın Sortie'ye ortak olduktan sonra Yalova'da balık çiftliği kurduğu da iddialar arasında.