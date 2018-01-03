Buruk teşekkür

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oğulları Yavuz'un ölümüyle ilgili teşekkür ilanı verdi. Yılmaz Ailesi, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan olmak üzere cenazeye katılıp acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. İlan da THY'nin 15 Aralık tarihinde Los Angeles-İstanbul uçuşunun tüm kabin ekibine de yer verildi. Bu arada Beykoz'daki evlerinde intihar eden Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi ABD'de bulunan anne ve babasına iletilmemişti. Türkiye'ye doğru yola çıkan Mesut ve Berna Yılmaz'ın haberi internetten öğrenmemeleri için THY uçaktaki interneti kapatmıştı.
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