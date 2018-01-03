Tüm İslam aleminin Cumhurbaşkanı

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Down sendromlu Muhammed et-Tavil ve ailesi Türkiye'de çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul'da kendilerine tahsis edilen evde kalan aile "Türkiye'de hiç yabancılık çekmiyoruz. Biz kardeşiz, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz ama vatan her zaman farklı" dedi. Muhammed'in eğitiminden de umutlu olan aile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı. Tavil ailesi "Erdoğan, içimizden birisi gibi. Keşke bütün Arap liderler onun gibi olsa. Siz onun yalnızca sizin Cumhurbaşkanınız olduğunu düşünüyorsunuz ama bize göre o bütün İslam aleminin Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.



Muhammed ve ailesi İstanbul'da yaşamaya başladı. Bu arada Muhammed'in okula gideceği de açıklandı.



İLK ZİYARET FRANSA'YA

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılının ilk yurt dışı seyahatini 5 Ocak Cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'e yapacak. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşacak. İki lider, Kudüs, Suriye ve Irak, Türkiye- AB ilişkileri gibi konuların yanı sıra ekonomik ilişkileri de görüşecek.



Hasan AY-Aslışah SARITAŞ