 ;
Yol Durumu
  1. Buruk teşekkür
  2. Vize geldiler

Eş itiraf

Eş itiraf! Telefonuma ByLock yükledi ve...
Hrant Dink suikastıyla ilgili görevi ihmal suçundan yargılanan Trabzon eski İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis olan eşi Filiz Altay 'den tutuklandı. İtirafçı olup her şeyi anlattı. Serbest bırakıldı. Altay ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Florya'da sohbetlere gittiğim evde Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıyla tanıştım. Burada sohbete gelen bir kadın telefonuma ByLock yükledi. Ben de dini konular hakkında bilgi alacağım gerekçesiyle ikna oldum."

Nazif KARAMAN
Etiketler: ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar