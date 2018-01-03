Hrant Dink suikastıyla ilgili görevi ihmal suçundan yargılanan Trabzon eski İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis olan eşi Filiz Altay FETÖ'den tutuklandı. İtirafçı olup her şeyi anlattı. Serbest bırakıldı. Altay ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Florya'da sohbetlere gittiğim evde Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıyla tanıştım. Burada sohbete gelen bir kadın telefonuma ByLock yükledi. Ben de dini konular hakkında bilgi alacağım gerekçesiyle ikna oldum."
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