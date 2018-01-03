Ankara'da Gazi Mahallesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor

İHA'nın haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici'nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.



DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindeki çıkan yangın sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, "Öncelikle sağlık ekibimize, itfaiyeye ve polis ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Yangın başlangıcında polis ekibinin burada geçerek hemen itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yangın tamamen söndürüldü. Yukarıda emniyet olay yeri ekipleri inceleme yapıyor" dedi.





Yangın sırasında bir alt katta toplantı halinde olduklarını söyleyen Destici, "Divan toplamızın sonlarına doğru bir anda yukarıda patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın' dedik. Giden arkadaşlarımız geri dönmeyince bir arkadaş daha gönderdik, 'Yangın var' dediler. Binayı çok süratli bir şekilde boşattık. Daha sonra bilgi aldık. Yangın sırasında odam boştu. Özel kalem müdürümüz patlama sesini duyuyor, içeri girdiğinde etrafı duman kapladığını fark ediyor, odanın camlarını açıyor. Camları açıp havalandırma çalıştığı sırada kendisi hareket edemez hale geldi. Diğer arkadaşlar müdahale etti" diye konuştu.