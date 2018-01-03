FETÖ ağzıyla konuşan Akşener’e sert tepki!

Tokat Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması yapan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirdi.

Başkan Polat, "İnsanların önünde düşmüş liderlik iddiasında bulunan insanların bir parti genel başkanın varsayımlarla duyumlarla bunu da medya aracılığıyla insanlarımızın göreceği duyacağı şekilde paylaşımı son derece yanlış bir tutum. Eğer somut bir belge bilgi varsa bunu gerekli merci ve makamlarla paylaşılması halinde devletimizin organları yapılması gereken neyse zaten onlarda da bu bilgi var ise yapılacak olan neyse o yerine getirilir" dedi.





"BU İDDİASINI KANITLAMASI GEREKİR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarla ilgili elinde bir bilgi veri kanı varsa bunu ortaya koymasını beklediklerini ifade ederek, "Bizim de bir yerel siyasetçi olarak bölgeye baktığımızda böyle bir kampın olup olmadığı konusunda elimizde bir veri söz konusu değil. İddia sahibi deneyimli bir siyasetçi Sayın Akşener bu konularla ilgili bir iddiası varsa bu iddiasını kanıtlaması gerekir diye düşünüyorum. Bu kentte yaşayan bir vatandaş, yurttaş ve bir siyasetçi olarak Tokat'ımızın isminin bu şekilde anılmasını çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.





"SAHİBİ BU İFADESİNİ İSPATLAMAKLA MÜKELLEFTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddialarını ispatlamakla mükellef olduğunu belirterek, "Böyle bir iddianın Tokat'a atılması kesinlikle ve kesinlikle üzücü, üzücü olmanın yanında da kesinlikle maksatlıdır. Zira FETÖ ile mücadelede en başarılı illerin başında Tokat gelmektedir. Böyle bir dönemde Tokat'ta böyle bir iddiayı ortaya atmak Tokat'ta var olan gerek jandarma gerek emniyet teşkilatı gerekse adli makamlara oluşan güveni derinden sarsmayı amaçlamıştır. Bu noktada bu maksatlı açıklamayı iddiaları son derece üzücü bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tokat halkı olarak bu ifadeleri kınıyoruz. Tokat'tan kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Böyle bir iddia varsa iddia sahibi de bu ifadesini ispatlamakla mükelleftir. İspatlamadığı takdirde iftiracı olarak Tokat halkının gözünde alınmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Çalışkan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli böyle bir iddiada bulunmuş olsa 'bu iddiayı devlet araştırsın' demeyiz. Bütün teşkilatımız dağ tepe yayılırız bu iddianın doğruluğunu kendimiz araştırır ispat ederiz. Ortaya bir iddia atıp böyle bir iddiayı şehre yönelttikten sonra arkasında durmak son derece üzücüdür. Zira geçmiş dönemlerden hatırlıyorsunuz Meral hanımla ortaya bir iddia atıldığı zaman kendisi hemen çıkıp bu iddiayı ispatlamazlarsa 'şöyle şerefsizler böyle şerefsizler' gibi cümleler kurmaktadır. Meral hanım bırakın bir şahsa bu iftirayı koca bir şehre atmıştır. Bu iddiayı ispatlamak durumundadır. Bu nasıl mesnetsizdir ve bu nasıl bir siyasi sorumsuzluktur?"







"DUYUMLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ"

Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay ise Akşener'i iddialarını ispat etmeye davet ederek, "Bu şehrin yurttaşları hukuk dışına çıkarak hiçbir örgütlenme içerisine girecek karakterde insanlar değildir. Genelleme yaparak Tokat'ı hukuk dışı örgütlenmelerin merkezi gibi gösterme gayretleri beyhude çabalardır. Duyumlar üzerinden siyaset yapılamaz. Eğer duyumlar üzerinden siyaset yaparsak bu işlerin içerisinden çıkamayız. Kaldı ki bizler de belgesiz duyumlar üzerinden politika üretmeye kalksak, Sayın Akşener ile alakalı FETÖ bağlantısı iddialarını ciddiye alıp bunu konuşabilirdik. Böyle bir durumu siyaseten haksızlık ve hadsizlik olarak gördüğümüzden, hiç bir şekilde bu tür iddiaları gündemimize almadık, almayacağız da. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "duyumları üzerine" ortaya attığı iddiaları ispat etmekle mükelleftir. Ya bu iddialarını ispat etmelidir, ya da Tokat'a ve Tokatlıya yaptığı bu haksızlığı telafi edecek özrü dilemelidir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık oluşturacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum" açıklamalarında bulunmuştu.