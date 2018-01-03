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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Başkanı Destici ile görüştü

Erdoğandan Desticiye geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı 'yi telefonla arayarak, BBP Genel Merkezi'nde çıkan la ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirtttiği, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 18:14
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