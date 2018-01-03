 ;
Yol Durumu
  1. Afrin ilk adım
  2. Asistanın sır sonu

007 Michael D’Andrea

Küçük yaşta ’ya alınan karanlıklar prensi lakaplı Michael D’Andrea 2 Haz’da İran masası şefliğine getirildi. 7 ayda ülkeyi kaosa sürükledi

007 Michael D’Andrea
'ı hedef alan ABD Başkanı Trump, 'da en kritik göreve sertliği ile tanınan Michael D'Andrea'yı tayin etti. Tahran'da rejimi değiştirecek ayaklanmanın fitilini ateşledi.

Karanlıklar Prensi'ne en büyük desteği, CIA'ya çalışan holding patronu eşi Faridah Currimjee verdi. 900 ajanı, yönetici kılığında İran'a gönderdi. Sokakları kan gölüne çevirdi. İran'da ayaklanmanın 6. gününde ölü sayısı 29'a çıktı. Yüzlerce kişi yaralandı. Gözaltı sayısı da 500'ü aştı.

Virginia'da doğdu, ailede üçüncü kuşak CIA ajanı...
Müslüman bir kadınla evlenip İslam'a geçtiğini iddia etti.
Acımasız, işkolik, sigara tiryakisi... Çok iyi Arapça ve Kürtçe biliyor.
Yemen'den Afganistan'a kadar çok sayıda suikast ve yüzlerce örtülü operasyonu yönetti.
10 Yıl boyunca CIA'nın Terör Masası ve kayıtdışı operasyonlar yapan National Clandestine Service'te tek yetkiliydi.
Etiketler: ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar