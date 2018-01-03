007 Michael D’Andrea

Karanlıklar Prensi'ne en büyük desteği, CIA'ya çalışan holding patronu eşi Faridah Currimjee verdi. 900 ajanı, yönetici kılığında İran'a gönderdi. Sokakları kan gölüne çevirdi. İran'da ayaklanmanın 6. gününde ölü sayısı 29'a çıktı. Yüzlerce kişi yaralandı. Gözaltı sayısı da 500'ü aştı.
Virginia'da doğdu, ailede üçüncü kuşak CIA ajanı...
Müslüman bir kadınla evlenip İslam'a geçtiğini iddia etti.
Acımasız, işkolik, sigara tiryakisi... Çok iyi Arapça ve Kürtçe biliyor.
Yemen'den Afganistan'a kadar çok sayıda suikast ve yüzlerce örtülü operasyonu yönetti.
10 Yıl boyunca CIA'nın Terör Masası ve kayıtdışı operasyonlar yapan National Clandestine Service'te tek yetkiliydi.
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