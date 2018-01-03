Afrin ilk adım

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna karşı, Fırat Kalkanı ve İdlib hamleleri ile başlattığı mücadelesini Afrin operasyonu ile sürdürmek için hazırlıklarına hız verdi. Olası operasyon Afrin ile sınırlı kalmayacak, terör koridoru planı yerler bir etmek için Münbiç, Tel Abyad ve Resulayn sıradaki adımlar olacak.

ERDOĞAN İŞARET VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde "Türkiye'nin terör koridoruna karşı vermiş olduğu mücadeleyi" hatırlatarak Afrin ve Münbiç'i teröristlerden arındırılacağını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ardından Tel Abyad ve Resulayn'dan başlayarak tüm sınır bölgelerimizi güvenli hâle getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işareti ile birlikte, Suriye sınır hattındaki TSK birliklerinin hazırlıkları hızlandı. Terör örgütü PYD'nin elinde bulundurduğu Afrin'in çembere alınması için askeri sevkiyat da devam ediyor. Afrin İdlib arasında bulunan gözlem noktalarına Füze Sistemleri yerleştirildi. Afrin'in üzerinde uçan İHA'lar ise terör örgütünün attığı her adımı takip ediyor. Afrin ve Münbiç'den gelen taciz atışlarına gerek Türk Ordusu gerekse TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu misli ile karşılık veriyor. Operasyonlarda önceliğin Afrin bölgesi olması düşünülürken, Afrin'in ardından Münbiç operasyonun da gündeme gelmesine kesin gözü ile bakılıyor.

ÖNCE GÜVENLİK ARDINDAN İNŞA!

Olası Afrin ve Münbiç operasyonunun hazırlıkları sürerken, sınır güvenliğine yönelik olarak projelendirilen ve çalışmaları süren 911 kilometrelik, "Türkiye- Suriye Sınırına Duvarı" hattının da sonuna gelindi. Duvar'ın yüzde 94'lük bölümü tamamlandı. Sınır hattı boydan boya duvarla kapatıldığında, dünyanın en uzun 3. Duvarı Türkiye Suriye sınırında örülmüş olacak. Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi olası Afrin ve Münbiç operasyonları sonrasında da bölgenin yeninden inşa edilmesi sağlanacak.