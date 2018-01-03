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Afrin ilk adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaretini verdiği sınır hatlarında hazırlıklar hız kazandı. Afrin ve ’in teröristlerden arındırılmasının ardından hedef Tel Abyad ile Resulayn.

Afrin ilk adım

'nin kuzeyinde terör koridoruna karşı, ve hamleleri ile başlattığı mücadelesini Afrin operasyonu ile sürdürmek için hazırlıklarına hız verdi. Olası operasyon Afrin ile sınırlı kalmayacak, terör koridoru planı yerler bir etmek için , Tel Abyad ve Resulayn sıradaki adımlar olacak.

ERDOĞAN İŞARET VERDİ
Cumhurbaşkanı AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde "Türkiye'nin terör koridoruna karşı vermiş olduğu mücadeleyi" hatırlatarak Afrin ve Münbiç'i teröristlerden arındırılacağını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ardından Tel Abyad ve Resulayn'dan başlayarak tüm sınır bölgelerimizi güvenli hâle getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işareti ile birlikte, Suriye sınır hattındaki birliklerinin hazırlıkları hızlandı. Terör örgütü PYD'nin elinde bulundurduğu Afrin'in çembere alınması için askeri sevkiyat da devam ediyor. Afrin İdlib arasında bulunan gözlem noktalarına Füze Sistemleri yerleştirildi. Afrin'in üzerinde uçan İHA'lar ise terör örgütünün attığı her adımı takip ediyor. Afrin ve Münbiç'den gelen taciz atışlarına gerek Türk Ordusu gerekse TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu misli ile karşılık veriyor. Operasyonlarda önceliğin Afrin bölgesi olması düşünülürken, Afrin'in ardından Münbiç operasyonun da gündeme gelmesine kesin gözü ile bakılıyor.

ÖNCE GÜVENLİK ARDINDAN İNŞA!
Olası Afrin ve Münbiç operasyonunun hazırlıkları sürerken, sınır güvenliğine yönelik olarak projelendirilen ve çalışmaları süren 911 kilometrelik, "Türkiye- Suriye Sınırına Duvarı" hattının da sonuna gelindi. Duvar'ın yüzde 94'lük bölümü tamamlandı. Sınır hattı boydan boya duvarla kapatıldığında, dünyanın en uzun 3. Duvarı Türkiye Suriye sınırında örülmüş olacak. Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi olası Afrin ve Münbiç operasyonları sonrasında da bölgenin yeninden inşa edilmesi sağlanacak.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 07:30
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

girilsin artık çok uzadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2018 12:56
avcı avcı

ABD nin kuklalarına gücümüzü göstermezsek olmayacak.bunlar sözden anlamazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2018 12:55
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