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Number Van
ateş çemberinin içinde kaldı. Yılbaşı için 'a gelen İranlılar ise ı coşkuyla karşıladı. Bu yılbaşında da Van'ın eğlence mekanları dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşında ise pistlere aktı. İranlılar Van'da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. Ülkelerindeki olaylara aldırış etmeden eğlenen İranlılar, yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
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