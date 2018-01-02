Number Van

İran ateş çemberininiçinde kaldı. Yılbaşı için Van'agelen İranlılar ise yeni yılı coşkuylakarşıladı. Bu yılbaşında da Van'ıneğlence mekanları dolup taştı.Gündüz kentin cadde ve sokaklarındaalışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürenİranlılar, yılbaşında ise pistlere aktı.İranlılar Van'da, kiraladıkları mekanlardaeğlenmeyi tercih etti. Ülkelerindeki olaylaraaldırış etmeden eğlenen İranlılar, yeni yılınmutluluk ve huzur getirmesini diledi.
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