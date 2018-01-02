Mirastan satılık

Trilyonlarca dolara hükmeden Rockefeller ailesinde tablo krizi çıktı. 101 yaşında ölen David Rockefeller Jr.’nin Picasso, Matisse ve Monet gibi ressamlardan oluşan sanat koleksiyonunun satılacağı açıklandı...
Dünyayı yöneten ailelerden biri olan Rockefeller, geçtiğimiz mart ayında büyük acı yaşadı. Amerikalı David Rockefeller Jr., 101 yaşında hayatını kaybetti. 6 kalp, 2 ciğer, 3 böbrek değiştirse de hayatını kaybeden David Rockefeller Jr.'nin sanat koleksiyonunun yakında açık artırmaya çıkacağı açıklandı. Aralarında, Picasso, Matisse ve Monet gibi ressamların eserlerinin bulunduğu koleksiyonun muhammen bedeli 700 milyon dolar. Ancak açık artırmada rakamın 1 milyar doların üzerine çıkacağı ifade edildi. Koleksiyondaki en değerli parça olarak görülen İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Çiçek sepetli genç kız" tablosunun en az 70 milyon dolara alıcı bulacağı iddia edildi. Fransız ressam Claude Monet'nin "Nilüferler" tablosunun değerinin ise 35 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Şimdiden "Tarihin en büyük açık artırması" olarak anılan müzayedenin New York'ta Christie's Müzayedeevi'nde yapılması bekleniyor. Ailenin satışa çıkarmasının nedeni ise, tabloların mirasçılar arasında paylaşılamaması gösterildi.
Georges Seurat'ın "Bessin Limanı" tablosu 30 milyon $
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