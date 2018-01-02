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Başbakan Yıldırım Deniz Baykal'ı telefonla aradı!

Başbakan Binali Yıldırım, sağlık durumu hakkında bilgi almak için Deniz Baykal'ı aradı.

Başbakan Yıldırım Deniz Baykalı telefonla aradı!

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, "Geçmiş olsun" dileklerini yineleyerek, Baykal'dan tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
  • 02 Ocak 2018, Salı 12:58
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