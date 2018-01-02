İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan Amerika ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Amerika ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.

"İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ"

"İslam Cumhuriyeti istemiyoruz" diye sloganlar atarak yürüyen İranlı göstericiler, çıkan olaylarda, 1 polisin de ölümüne sebep oldu.

KADINLAR BAŞÖRTÜLERİNİ ATIP EYLEME KATILIYOR

İran'daki protestoların en önünde kadınların olması dikkat çekiyor. Kadınlar başörtülerini atıp 'İslam'ı istemiyoruz' diyerek kitleleri kışkırtıyorlar. Bu tür eylemlerde öne çıkarılan figürlerin çoğuna baktığımızda tek bir elden çıktığını görüyoruz.



