İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan Amerika ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Amerika ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.
EYLEMCİLER SİLAHLANDI
Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.
"İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ"
"İslam Cumhuriyeti istemiyoruz" diye sloganlar atarak yürüyen İranlı göstericiler, çıkan olaylarda, 1 polisin de ölümüne sebep oldu.
KADINLAR BAŞÖRTÜLERİNİ ATIP EYLEME KATILIYOR
İran'daki protestoların en önünde kadınların olması dikkat çekiyor. Kadınlar başörtülerini atıp 'İslam'ı istemiyoruz' diyerek kitleleri kışkırtıyorlar. Bu tür eylemlerde öne çıkarılan figürlerin çoğuna baktığımızda tek bir elden çıktığını görüyoruz.
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irandaki olayalarin planlayicisi ve yürürlüge koyan Amerika israil bae Saudi arabistan denilen israilin usaklari KÜDÜSÜ ele gecirmek icin irana suikast hazirladilar simdi TÜRKIYE COOK DAHA DIKKATLI OLMALIDIR ikinci nokta türkiye olabilir.
amerika ve israil; İran ın içindeki eski İran yanlılarını bulup çıkarmış. netice itibari ile Türkiye'deki gibi hepsi İslam düşmanları. işte batılı ülkeler İslam ülkelerinin bu zayıf, aptal, kandırılabilir, suni, satılık vs. vs. yönünü keşfetmiş ve bu zayıf noktadan vurmaya devam ediyorlar. Bu saldırılara karşı koymanın tek yolu BİRLİK, BERABERLİK, İSLAM a sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor.
irandaki bu kaosun sahibi Amerika ve israildir bu programi Amerika iki sene evvel yapti ve uyguluyor dikkatleri baska yere cekiyor fakat TÜRKIYE VE RUSYA DAHA DIKKATLI OLMALIDIR AMERIKANIN HAINLIGI BITMEZ AMERIKA BIR TERÖRIST DEVLETIDIR terörisrlerle calisan ülkeleri isgal eden amerikaya dikkat TÜRKIYEM.
irandaki bu kaosun sahibi Amerika ve israildir bu programi Amerika iki sene evvel yapti ve uyguluyor dikkatleri baska yere cekiyor fakat TÜRKIYE VE RUSYA DAHA DIKKATLI OLMALIDIR AMERIKANIN HAINLIGI BITMEZ AMERIKA BIR TERÖRIST DEVLETIDIR terörisrlerle calisan ülkeleri isgal eden amerikaya dikkat TÜRKIYEM.
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