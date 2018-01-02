Emine Sümeyye, Zeynep Yağmur, Ali Asaf, Ebubekir, Yusuf, Mehmet Emin, Bekir, Ata, Umut, Lavin... Kimisi annesinin yeni yılında ilk bebeği odl u. Kimisi 7 yıldır süren özlemi dindirdi. İşte, 2018’in en güzel hediyeleri, yeni yılın ilk bebekleri...
● Adana: 2017'nin son bebeği Songün ve VesvedinDağ çiftinin kızları "Arin", 2018'in ilk bebeği Devren- Mahsun Güyildar çiftinin kızları "Lavin" oldu. ● Kayseri: Tamer veCanan Taşkıran çiftininbebekleri Ata için doğumsonrası üzerinde "Ata2018" yazan pasta kesildi. ● Niğde: Soner-Mukaddes Kuzucu çiftinin sezaryenle dünyaya gelen oğullarına, AKParti Niğde MilletvekiliAlpaslan Kavaklıoğlu,kulağına ezan okuyarakEymen ismi verildi. ● Yozgat: Gamze ve Aydın çiftinin çocukları "Muhammed Aras" yılın ilk bebeği oldu. ● Gaziantep: Yeni yılın ilk bebeği, yüksel talip Bostancı çiftinin de ilk çocukları olan "Hamza" oldu. ● Erzurum: Seher Çiçekve Ebubekir Çiçek çiftininilk çocuklar Ali Asaf,2018'in de ilk bebeği oldu. ● Şanlıurfa: 2018'in ilk bebeği, Rabia ve Yaşar Arı'nın 4.'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen "Zeynep Yağmur" oldu. ● Muş: İlk bebekler,peş peşe dünyaya gelen"Şervan" ve "Umut" oldu. ● Adıyaman: Yeni yılın ilk bebeği 'Ebubekir' oldu. ● Mardin: Kızıltepeli Hakan ve Sultan Anşin çiftinin bebekleri Burak, yılın ilk bebeği oldu. ● Şırnak: Cizre DevletHastanesi'nde saat00.01'de dünyaya gelenAhmet Arsokay yılın ilkbebeği oldu. ● Elazığ: Ahmet ve Kadriye Gencer çiftinin 5'inci çocuğu "Yusuf" yılın ilk bebeği oldu.
EMİNE SÜMEYYE
● Kahramanm araş: Yılın ilk bebeği, Orhan ve HürüMelek Alyas çiftinin 4'üncüçocuğu oldu. Normal doğumla saat 00.02'de 3 kilo 600 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Emine Sümeyye" adını veren baba Orhan Alyas, "Cumhurbaşkanımızı çokseviyorum. Bu nedenleoğluma Tayyip Burhanadını vermiştim. Şimdi de kızıma Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım ile kızı Sümeyye hanımın isimlerini verdim" dedi. Heyecandan konuşmakta zorluk çeken anne Hürü Melek Alyaz ise"Mutluyuz" dedi.
AMİNE ODA
● Zonguldak: 7 yıldır çocuk özlemi çeken Gülden Oda (32) ve Ergin Oda (33) çiftinin saat 00.05'te Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğine "Amine" adı verildi. Doğumun ardından, rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanede yatan eşi Ergin Oda'yı cep telefonuyla görüntülü arayarak kızını gösteren anne Oda, "Uzunsüredir çocuk sahibiolmayı bekliyorduk. Çokmutluyuz" dedi.
MEHMET EMİN
● Mersin: Mersin Şehir Hastanesi'nde 2018'in ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya gelen Mehmet EminDündar yılın ilk bebeği oldu.
BEKİR KOYUN
● Konya: Sevda- İdris Koyun çiftinin bebekleri "Bekir" yılın ilk saniyelerinde dünyaya geldi. İdris Koyun, "İlk kez baba oldum. 2018 yılının en güzel hediyesi oldu. Bebeğimize babamın ismini koydum. Çok heyecanlıyım" dedi.
SURİYELİ HALİT
● Diyarbakır: 2018 yılının ilk bebeği, Suriyeli Selma ve Ahmet Muhammed çiftinin "Halit" adını verdiği bebek oldu.
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