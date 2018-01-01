Doğalgazda yeni merkez Türkiye

Türkiye'nin önümüzdeki yıldan itibaren doğalgazda daha önemli bir (hub) merkez konumuna geleceğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Avrupa'ya gaz götürecek TANAP projesinin 2018'de, Türk Akımı Projesi'nin de 2020'ye kadar bitirileceği belirtiliyor. Enerji alanında Türkiye'nin güvenliği sağlayıcı özelliği sayesinde bugün Türkiye'nin 8 boru hattıyla olan uluslararası işbirliği bulunuyor. Bunların yanı sıra, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gelecek yıl devreye girecek.

GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Yeni dönemde de bu durumun devam edeceği belirtilirken, Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attığına vurgu yapılırken, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında, gaz depolama kapasitesi de 2.7 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarılacak. Sisteme günlük gaz basma kapasitesi de 400 milyon metreküpe ulaştırılacak. Bu kapsamda Türkiye'nin enerji alanında uluslararası piyasalara gaz arzını gerçekleştirdiği projelerin mevcut durumu şöyle:

TANAP 2018'DE BİTİYOR

Buna göre, Azerbaycan'ın Şahdeniz Sahasından 2011 yılında çalışmaları başlayan TANAP üzerinden 2018 yılında yıllık 6 milyar metreküp gazın girişi başlayacak. BOTAŞ bu projeye yüzde 30 ortak durumunda. Projede SOCAR'ın yüzde 58, BP'nin de yüzde 12 ortaklığı bulunuyor. Ayrıca, yıllık 10 milyar metreküp gaz da yeni bir boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. 2020 yılında Avrupa'ya gaz arzı başlayacak. TANAP yıllık 32 milyar metreküp kapasiteye sahip bir proje.

JEOPOLİTİĞE YATIRIM

Türkiye ile Bulgaristan enterkonnektörü (ITB) Projesi ile de iki ülke doğalgaz sistemlerinin çift yönlü akışına imkan verecek bağlantının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ITB Projesi Güney Gaz Koridoru projeleri arasında yer alıyor Avrupa Birliği INOGATE programı kapsamında Güney Avrupa Gaz Ringi üzerinden 2007'den bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gaz veriliyor. Türkiye ile Rusya arasında Türk Akımı Projesi de 2020'ye kadar bitirilecek. Yıllık maksimum 63 milyar metreküp (bcm) doğal gaz taşıyacak 4 adet deniz altı boru hattı olacak.

SIRADA DOĞU AKDENİZ VAR

Doğu Akdeniz gazı için de çalışmaların sürdüğünü belirten uzmanlar, 10'uncu boru hattının da yine bölge enerji arz güvenliğini üstlenen Türkiye'nin özellikle Batı ve küresel anlamda, piyasaların güvenliği açısından önemli olacağına dikkat çekti. Enerji sektöründe trendlerin değiştiğine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin son 15 yılda yoğun yatırım ajandası ile enerji alanında bölgeye en büyük katkıyı yaptığına işaret ediliyor. Yeni dönemde de bu durumun devam edeceği belirtilirken, Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attığına vurgu yapılıyor.

DEPOLAMA MİKTARI ARTACAK

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında, gaz depolama kapasitesi de 2.7 milyar metreküpten 2023'e kadar 11 milyar metreküpe çıkarılacak. Sisteme günlük gaz basma kapasitesi de 400 milyon metreküpe ulaştırılacak. Rusya ile gaz anlaşmasının 3'üncü de Mavi Akım olarak bilinen boru hattı anlaşması. 1997 yılında imzalanan anlaşma ile 2003 yılından bu yana yıllık 16 milyar metreküp gaz ithal ediliyor.1996 yılında İran ile imzalanan anlaşma kapsamında 2001 yılından bu yana yıllık 9,6 milyar metreküp gaz 1491 kilometrelik hat ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden başlayıp, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya geliyor.