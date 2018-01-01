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Taksim'de paniği

Sıraselviler Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında şömineden çıktığı iddia edilen a çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yeni yıla girildiği sırada çıkan yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar binanın en alt katındaki gece kulübüne girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Taksimde yangın paniği

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla çıktı. Yangına , Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti.

YANGINA ALDIRIŞ ETMEDEN KULÜBE GİRMEYE ÇALIŞTILAR
'nın haberine göre, çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı.Bu sırada ilginç görüntüler oluştu.

Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 02:05
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