Özel izinle girildi! İlk kez görüntülendi

Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor. 15'inci Füze Üst Komutanlığı 1. Filo Komutanlığı'na bağlı 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye'deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda üst bölgesi oluşturdu.