 ;
Yol Durumu
  1. 2018 çılgın proje yılı olacak!
  2. Doğalgazda yeni merkez Türkiye

Özel izinle girildi! İlk kez görüntülendi

Türk Hava Kuvvetlerinin birlikleri üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor. 15'inci Füze Üst Komutanlığı 1. Filo Komutanlığı'na bağlı 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye'deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda üst bölgesi oluşturdu.
Etiketler: , ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 07:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar