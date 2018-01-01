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Çifte zafer

Amerikalı çift, 1 yılda toplam 177 kilo verdi.

Çifte zafer
ABD'li Lexi (27) ve Danny Reed (29) çifti, hızla kilo aldı. Lexi 220, Danny ise 127 kiloya çıktı. Fazla kiloları yüzünden sağlık sorunları yaşamaya başlayan çift, kararı aldı. Genç çift, 1 yıl boyunca diyet ve spor yaptı. Büyük bir azim örneği göstererek zayıflayan Lexi, 220 kilodan 83'e, Danny ise 127'den 87 kiloya inmeyi başardı. Yaşadıkları büyük değişimi sosyal medyadan paylaşan ikili, herkesi şaşırttı. Zayıfladıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Lexi, "Eşimle birlikte sebze ağırlıklı beslendik. Haftanın 6 günü spor yaptık. Motivasyonumuzu hiç kaybetmedik ve zayıfladık" açıklamasını yaptı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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