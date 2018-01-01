Çifte zafer

ABD'liLexi (27) ve DannyReed (29) çifti, hızla kilo aldı.Lexi 220, Danny ise 127kiloya çıktı. Fazla kilolarıyüzünden sağlık sorunlarıyaşamaya başlayan çift,zayıflama kararı aldı. Genççift, 1 yıl boyunca diyetve spor yaptı. Büyük birazim örneği göstererekzayıflayan Lexi, 220 kilodan83'e, Danny ise 127'den87 kiloya inmeyi başardı.Yaşadıkları büyükdeğişimi sosyal medyadanpaylaşan ikili, herkesişaşırttı. Zayıfladıktan sonrahayatının değiştiğini söyleyenLexi, "Eşimle birliktesebze ağırlıklı beslendik.Haftanın 6 günü spor yaptık.Motivasyonumuzu hiçkaybetmedik ve zayıfladık"açıklamasını yaptı.
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