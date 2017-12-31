Mülteci tur

Avrupa'ya ölümü göze alarak giden ve bu topraklarda ırkçılık, aşağılama gibi zulme maruz kalan mülteciler yepyeni bir sektör geliştirdi. Berlin'de mülteciler tarafından kurulan bir grup, Berlin'de 'mülteci olmak' adlı turistik turlar düzenlemeye başladı. Berlin'deki Querstadtein adlı grubun sekiz mülteci rehberi var. Grup, bir Eritreli kadın ve IraklıKürt bir mültecinin rehberliğindeKopenhag'da da tur düzenledi. Grup,2018'e kadar Londra ve Paris'tefaaliyet göstermeyi planladığınıaçıkladı. Querstadtein, rehberlere ayda 200 euro ödüyor ve tur başına 13 euro ücret alıyor. Berlin'de kurulan mültecituru grubu önce şehirdeki turistikmekanları gezdiriyor. Querstadteinisimli grup ardından da zor şartlaraltında yaşayan mültecilerinAlmanya'da nasıl yaşadığını deneyimettirecek bir tur yapıyor. Yetkililer mülteci turlarına uygun fiyat nedeniyle ilginin çok fazla olduğunu söyledi.
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