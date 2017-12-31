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tur

Almanya’daki göçmenler yeni bir tur paketi hazırladı. Tura şehir gezisinin yanında lerin yaşadığı noktalar da eklendi. Göçmen gibi yaşamak için binlerce kişi sıraya girdi

Mülteci tur
Avrupa'ya ölümü göze alarak giden ve bu topraklarda ırkçılık, aşağılama gibi zulme maruz kalan ler yepyeni bir sektör geliştirdi. Berlin'de mülteciler tarafından kurulan bir grup, Berlin'de 'mülteci olmak' adlı turistik turlar düzenlemeye başladı. Berlin'deki Querstadtein adlı grubun sekiz mülteci rehberi var. Grup, bir Eritreli kadın ve Iraklı Kürt bir mültecinin rehberliğinde Kopenhag'da da tur düzenledi. Grup, 2018'e kadar Londra ve Paris'te faaliyet göstermeyi planladığını açıkladı. Querstadtein, rehberlere ayda 200 euro ödüyor ve tur başına 13 euro ücret alıyor. Berlin'de kurulan mülteci turu grubu önce şehirdeki turistik mekanları gezdiriyor. Querstadtein isimli grup ardından da zor şartlar altında yaşayan mültecilerin Almanya'da nasıl yaşadığını deneyim ettirecek bir tur yapıyor. Yetkililer mülteci turlarına uygun fiyat nedeniyle ilginin çok fazla olduğunu söyledi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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