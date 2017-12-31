Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2018'in; ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun ve refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmayı diliyorum" dedi.

2017 yılında 51 ile 64 ziyaret gerçekleştirerek her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da çok sayıda programa katılarak, hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü, hem de mesajlarını yurt içi ve yurt dışına iletme imkânı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydetti.

"2017'Yİ 15 TEMMUZ İHANETİNİN GÖLGESİNDE TAMAMLADIK"

Önceki yılın PKK terör eylemleri ile 15 Temmuz darbe girişimi gibi Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden birinin gölgesinde tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini, hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar, hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekâtıyla boşa çıkarmamız, tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu. Bu yılı da benzer mücadelelerle dolu bir şekilde geçirdik" dedi.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımların atıldığı 2017 yılında, Türkiye'nin ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin feraseti, hükûmetin dirayeti ve Türkiye'nin dostlarının desteği ile tüm bu saldırıları akamete uğrattıklarını söyledi.

"İŞSİZLİĞİ ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARTANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldıkları tedbirler sayesinde ilk üççeyrekte yüzde 7,4'lük bir büyüme elde etmeyi, ihracatı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşüşe geçirmeyi başardıklarını belirterek, "İş dünyamızla birlikte, geçtiğimiz yıl 'mevcut çalışanların üzerine +1' olarak başlattığımız istihdam seferberliğini, önümüzdeki yıl 'mevcut çalışanların üzerine +2' olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah, işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerin kurumlarında daimi olarak çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenlemenin, 2017'nin önemli gelişmelerinden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemeyle, uzun zamandır konuşulup tartışılan bir meseleyi daha çözdüklerini dile getirdi ve düzenlemenin Türkiye'ye, çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ"

Cari açığın azaltılması için, enerji üretiminde Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeye ve ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide su, rüzgâr, güneş, termal, nükleer ve diğer tüm kaynakları seferber ederek, dışa bağımlılığı azaltmanın stratejik bir öncelik olduğunu kaydetti.

Savunma sanayi ihtiyaçları ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretimleri konusunda da Türkiye'yi çok daha ileri bir seviyeye çıkartmanın zorunluluğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meseleyi, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için, önümüzdeki yıl enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularındaki projelerimizi, yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.





"MİLLETİMİZE DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE BIRAKMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının en önemli hadiselerinden birinin de, ülkenin yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişikliğin olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "16 Nisan tarihindeki halk oylamasında milletimiz tarafından da kabul edilen Anayasa değişikliğiyle; Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçme kararı almıştır. Böylece, geçmişte yaşadığımız pek çok darbeye, muhtıraya, cunta girişimine, istikrarsızlığa ve buna bağlı olarak ekonomik krize, vesayetin hâkimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz. Bunun yerine, doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiği, siyasi istikrarı garanti altına alan bir sistemle, inşallah yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan'da hayata geçirdiğimiz bu yönetim reformunu aynı zamanda, Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da gösterdiği fedakârlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin, 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ YURT DIŞINDA DAHA İYİ GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'nin gerçek potansiyelini ve büyüklüğünü, yurt dışına yaptığı seyahatlerde çok daha iyi görme imkânına sahip olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı Sudan, Çad, Tunus ziyaretinin, bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Özellikle Sudan'da şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh, bizlere tarihî sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Benzer bir manzaraya, yine kısa bir süre önce yaptığımız Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerimizde de şahit olmuştuk" dedi.

Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara yönelik açılımlarla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde, bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, BÖLGESİNDEKİ MESELELERİ ÇÖZMEDEN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALAMAZ"

Suriye, Irak, Filistin ve Libya başta olmak üzere, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek bu gelişmelerin, Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da, bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler 'sahada olmadan masada olunamayacağını' hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Geçtiğimiz yıl, Suriye'de İdlib operasyonunu başlatarak, Irak'ta bölgesel yönetimin bağımsızlık girişimini boşa çıkartarak, bu yönde önemli adımlar attık. Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan hâline dönüşmüştür. Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden mâkes bulmamış, tam tersine, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır."

Millete, bu konuda gösterdiği dik duruş ve ortaya koyduğu samimi tavır için şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin teklifini destekleyen 127 dünya ülkesine ve adaletten, hukuktan ve barıştan yana tavır koyarak Kudüs'ün tarihî statüsüne sahip çıkan bütün ülkelere teşekkür etti.

"2018'DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ BEKLİYOR"

2018'de, içerde ve dışarda yine çok önemli gelişmelerin Türkiye'yi beklediğine işaret ederek, "Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak mahalli seçimler ile milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Türkiye'nin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ HEDEFİ VE PROJESİ OLAN KADROLARA SAHİP ÇIKMALI"

Tüm vatandaşlardan, ülkenin ve milletin geleceği için; heyecanı, hedefi, projesi ve enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini beklediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olunması, siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda uyardı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu cümlelerle tamamladı: "2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun ve refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla…"