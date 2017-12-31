SENİN HAYATIN YALAN...
Ve utanmadan bir de şunu söylüyor, 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, ben onu beklerdim.' Ben haberi verdim, ben haberi tüm milletime verdim. Biz, telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sağlayarak güya muhalefet yapıyor. Buraya gelirse ona 251 şehit ailesinin acısını sorun. Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan. Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik veyahut da bir kasetle, CD ile gelmedik. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı.
Erdoğan, Kastamonu'da gittiği bir börekçide vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.
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