ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Kastamonu 'ya gitti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki il kongresinde partililere hitap etti. 15 Temmuz gecesi Kastamonulu Ayşe Aytaç'ın da darbecilerin uçaklarına, tanklarına, helikopterlerine, mermilerine aldırmadan, İstanbul'da sokağa çıktığına ve Boğaziçi Köprüsü'nde şehadet mertebesine eriştiğine dikkati çekti. Ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "Hale bak ya. Çıkıyor ne konuşuyor? Söylediği şeye bak, 'tek tip elbiseyle' ilgili. Sen, benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. Niye düşünsün ki. 15 Temmuz gecesi, saat 23.17, havalimanına gelip oradan Bakırköy'deki belediye başkanına gidip, onun evinde istirahate çekilip, orada kahvesiyle beraber televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz?





SENİN HAYATIN YALAN...

Ve utanmadan bir de şunu söylüyor, 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, ben onu beklerdim.' Ben haberi verdim, ben haberi tüm milletime verdim. Biz, telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sağlayarak güya muhalefet yapıyor. Buraya gelirse ona 251 şehit ailesinin acısını sorun. Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan. Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik veyahut da bir kasetle, CD ile gelmedik. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı.





Erdoğan, Kastamonu'da gittiği bir börekçide vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.