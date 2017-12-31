Hollywood İran’da

ABD, kendi çıkarlarını dikta edemediği İran'da ayaklanma planının startını verdi. Ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ikinci gününde ülke geneline yayıldı. Bölge muhabirleri bunun 2009'dan bu yana en büyük protesto dalgası olduğunu söyledi. Kendi ülkesi dışında dünyadaki her ayaklanmayı destekleyen ABD, hiç vakit kaybetmeden bu konuda açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki yönetim karşıtı gösterilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı: İran'ın liderleri, zengin tarihi olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz...
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir, "Ayaklanmanın arkasında kimin olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.