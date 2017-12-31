Türkiye 2018’de de İslam dünyasının sesi olacak

İsrail, 1970'ten bu yana kendi sınırlarını genişleterek, gasp ettiği Filistin topraklarına kendi vatandaşlarını yerleştirdi. Yıllardır bu haksızlığa karşı direnmeyi sürdüren Filistinliler, açıkhava hapishanesinde yaşamaya mahkûm edildi. Filistinlilere karşı yapılan son haksızlık ise ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine en sert tepki gösteren Türkiye, yoğun diplomasi girişimleri sonucunda Birleşmiş Milletler nezdinde Trump'ın bu kararı uluslararası toplum tarafından da reddedildi. Türkiye, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi ve Filistin'in tanınması için diplomasi trafiğini 2018'de yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek.





ASTANA SÜRECİ BAŞLADI

Suriye'deki zulümden kaçan çok sayıda Suriyeli, komşu ülke Türkiye'de huzur ve güven buldu. Türkiye, 3 milyonun üzerinde Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak, bu konuda dünyanın en cömert ülkesi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Suriye'de 7 yıldır akan kanın durdurulması ve Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Astana Süreci'ni başlattı. Bu çerçevede, önümüzdeki sene Suriye'de siyasi çözümün geliştirilmesi ve Suriye halkının tekrar refaha kavuşması için Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Astana sürecinin ve Cenevre sürecinin en yakın zamanda sonuçlanması için daha aktif rol almaya devam edecek.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN KÖTÜ DURUMU İYİLEŞECEK

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik yaptığı zulme sert tepki gösteren Türkiye, etnik temizliği duyurmak için uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Binlerce Arakanlı Müslüman, evlerinin yakılması sonucu zorla göç ederek komşu Bangladeş'e sığındı. Bangladeş'teki Cox de Bazar kampında zor koşullarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların durumlarını iyileştirmek için Türkiye, bölgeye çok sayıda insani yardım gönderdi ve hastane inşa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar Arakan Müslümanlarını giderek ziyaret ettiler. Önümüzdeki sene Türkiye, hem uluslararası arenadaki baskıları artıracak hem de Arakanlıların durumunu iyileştirmek için Bangladeş ile çalışacak.

KATAR'A AMBARGONUN KALKMASI SAĞLANACAK

Haziran ayının başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bazı ülkeler, yersiz gerekçelerle Katar'a ambargo uygulamaya başladılar. Türkiye, ambargoya karşı çıkan ilk ülke olarak, krizin çözülmesi için tüm taraflarla yoğun telefon trafiği sürdürmenin yanı sıra arabulucu ülke olan Kuveyt'e de tam desteğini verdi. Ayrıca, ambargo sonucu Katar'ın gıda sıkıntısını gidermek için Türkiye, hem havadan hem de karadan gıda sevkıyatına başladı. Yeni yılda Türkiye, Katar'a uygulanan bu haksız ambargonun kaldırılması için diplomasi trafiğini yoğunlaştıracak.

SOMALİ'YE DESTEK

Somali'de 2017'de gerçekleşen terör saldırıları sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve birçok aile de parçalandı. Somali'nin acılarını sarmak için ilk yardıma koşan ülke yine Türkiye oldu. Somali hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisinde olan Türkiye, çok sayıda terör kurbanlarını tedavi için Türkiye'ye getirdi. Somali askerlerini de eğiten Türkiye, yeni yılda da girişimlerini sürdürmeye devam etmenin yanı sıra terörle mücadele konularında da yardım edecek.



SABAH