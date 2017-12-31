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1 talihliye 1.7 milyon lira

1 talihliye 1.7 milyon lira
6 Bilen Muğla Bodrum'dan 1 kişi 1 milyon 759 bin 551 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 124'er lira, 4 bilenler 74'er lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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