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Yavaş ol !

, pili eski ’ları yavaşlattığını kabul etti. Tüm dünya ayağa kalktı. Teknoloji devi, tüketicilerin isyanı ve davalarla karşı karşıya kaldı

Yavaş ol Apple!
ABD'de eski model telefonları özellikle yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi , "hayal kırıklığına uğrattık" diyerek özür diledi. Kullanıcılara haber vermeden yapılan bu değişiklik ise büyük bir kızgınlık dalgasının oluşmasına sebep oldu. Birçok kişi Apple'ın bu değişikliği insanları yeni 'ları satın alması için yaptığını düşündü. Fransa'da kanuna karşı olan "planlı eskitme" yaptığı iddiasıyla resmi bir şikayete konu olan şirket, şu anda Kaliforniya, New York ve Illinois'de kendisine bu konuda açılan 8 dava ile de karşı karşıya. Bunlardan bir tanesinde 1 trilyon dolar talep ediliyor. Appple daha sonra ise pil değişim fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı. Sirket, pil durumunun iyi olup olmadığını da yazılımla gösterecek.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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