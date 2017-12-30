Yavaş ol Apple!

ABD'de eski model telefonları özellikle yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi Apple, "hayal kırıklığına uğrattık" diyerek özür diledi. Kullanıcılara haber vermeden yapılanbu değişiklik ise büyük bir kızgınlıkdalgasının oluşmasına sebep oldu. Birçok kişi Apple'ın bu değişikliği insanları yeni iPhone'ları satın alması için yaptığını düşündü. Fransa'da kanuna karşı olan "planlıeskitme" yaptığı iddiasıyla resmi bir şikayete konu olan şirket, şu anda Kaliforniya,New York ve Illinois'de kendisine bukonuda açılan 8 dava ile de karşı karşıya.Bunlardan bir tanesinde 1 trilyon dolartalep ediliyor. Appple daha sonra ise pil değişim fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı. Sirket, pil durumunun iyi olup olmadığınıda yazılımla gösterecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.